Kimi Antonelli entusiasta dopo la vittoria nella Sprint di F2 a Silverstone | Tolto un peso dalle spalle!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Un sabato da ricordare per. Il giovane pilota del Team Prema ha conquistato la primanel campionato di F2,, a(Gran Bretagna).culla del Motorsport, al termine di una gara letteralmente folle per le condizioni meteorologiche proibitive, tante interruzioni e due Safety Car, il 17enne bolognese è riuscito a sfruttare al meglio la sua pole-position, frutto della griglia di partenza rovesciata delle qualifiche di ieri. “Devo dire che è stato molto emozionante, davvero bellissimo. Mi sonoun bel, molto bello vincere. È un momento importante per continuare a migliorare“, ha dichiaratoai microfoni di Sky Sport, tra i papabili per diventare pilota Mercedes in F1, al posto di Lewis Hamilton che dal 2025 sarà in Ferrari.