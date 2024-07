Incidente tra due auto a Copiano una vettura si ribalta e un’altra finisce in un campo | morto un 51enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024)(Pavia), 6 luglio 2024 – Tragicostradale, nella serata di venerdì, verso le 22.30, a, nel Pavese. Stando alle informazioni dell’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, duesi sarebbero scontrate lungo un rettilineo della strada provinciale 235: una è finita in una lato della strada, mentre l'altraha concluso la corsandosi in un fosso. Due le persone rimaste coinvolte, tra cui unche ha perso la vita.- pavia -mortale, elisoccorso -uomo 51 anni - foto torres I vigili del fuoco, arrivati da Pavia e Belgioioso, hanno estratto i due guidatori dalle. Poi, gli operatori sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimare il, ma non c'è stato nulla da fare.