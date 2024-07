Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilemana leper lacon modelli di embrioni umani Ilha presentato leper regolare lautilizzando modelli di embrioni umani. Gli scienziati accolgono con favore la chiarezza fornita dal paese su questo campo in continuo sviluppo. Il codice di condotta volontaria pubblicato oggi vieta il trapianto di modelli di embrioni creati con cellule staminali umane nell’utero di esseri viventi. Non stabilisce limiti fissi sul tempo di coltivazione in laboratorio, ma richiede che i progetti definiscano i limiti basandosi sugli obiettivi scientifici e creino un comitato di supervisione. Regolamentazione L'articolo Illeperlaproviene da News Nosh.