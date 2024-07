Il pranzo di nozze va male all’ospedale dieci invitati | tre sono stati ricoverati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Assisi, 6 luglio 2024 – Mal di pancia e vomito per tanti, una decina di persone finite in ospedale tre delle quali che hanno avuto la necessità di essereal Santa Maria della Misericordia di Perugia. Tutti accomunati dai sintomi, quelli tipici della gastroenterite, e dall’aver partecipato, nelle ore precedenti, a un banchetto per un matrimonio. La vicenda – riportata dalla Tgr Umbria - risale a qualche giorno fa, lo scorso fine settimana, quando una coppia del comprensorio assisano-bastiolo, dopo il fatidico ‘sì’ ha ricevuto gliin un’abitazione privata con splendida vista sulla città serafica. Si parla di 200, in una location da favola e con il banchetto allestito da un catering del folignate. Un momento conviviale e all’insegna della gioia per condividere la felicità per un passo importante per la coppia, per i familiari, i parenti e gli amici, accompagnati da brindisi e da un menù da acquolina in bocca.