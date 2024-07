Il documento diffuso doveva restare riservato | Inciampo comunicativo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024)riservata la lettera dei sindaci al prefetto di Lecco per denunciare il loro senso di abbandono e quello di insicurezza dei cittadini che rappresentano. Per questo la presidente della provincia di Lecco Alessandra Hofmann (in foto), che avrebbe dovuto trasmettere la missiva al destinatario, si scusa che invece sia diventata di dominio pubblico. "Esprimo il mio rammarico personale, che credo sia comune alla maggior parte degli amministratori, al signor prefetto per l’uscita di un, ancora in bozza, cherimaneree che aveva l’obiettivo di aprire una discussione interna, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, su un tema particolarmente sentito, quale quello della sicurezza – sono le sue parole -. Nonostante questo, confido che tutte le parti in causa lavorino di comune accordo nell’interesse pubblico per risolvere un problema che è sentito e percepito".