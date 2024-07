Iapichino a Parigi e Fabbri in Trentino | test vista Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 6 luglio 2024)in. Larissain Diamond League, Leoinnel meeting di Pergine. Nuovoper i campioni toscani indelledi, per l’atletica al via 1 agosto 2024. Leo, campione europeo 2024 di getto del peso, recordman italiano con 22.95, è impegnato insieme all’amico rivale Zane Weir, entrambi allenati da Paolo Dal Soglio, nella serata di sabato 6 luglio nel meeting di Pergine Valsugana. Meeting vinto danel 2023 alla vigilia dell’argento ai mondiali di Budapest. Evento organizzato da Polisportiva Oltrefersina e Non Solo Running. L’azzurro di Bagno a Ripoli, Aeronautica, neo campione italiano a La Spezia, torna in pedana dopo gli otto successi consecutivi degli ultimi due mesi, sempre con lanci superiori ai ventidue metri.