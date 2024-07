Gomorra confermato lo spin-off su Pietro Savastano | svelata la data d’inizio e la trama

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 6 luglio 2024) Arriva una bella notizia per gli appassionati diche, dopo dieci anni dalla prima fortunatissima stagione, rivedranno un nuovo capitolo della storia in esclusiva su Sky Atlantic. Sarà uno-off, o meglio un prequel, su uno dei personaggi più importanti di sempre:, interpretato da Fortunato Cerlino. L’annuncio era arrivato già qualche mese fa, ma il progetto sembrava aver subito una brusca frenata. Ora però arrivano le conferme che molti attendevano.lo-off A dicembre dello scorso anno era emersa la notizia del ritorno di. Gli autori, non a caso, avevano fatto sapere di voler realizzare un prequel su, raccontando la sua difficile infanzia e la sua adolescenza travagliata fino a diventare il boss che i telespettatori hanno conosciuto nei capitoli della serie.