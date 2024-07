Futuro Osimhen decisione incredibile | faccia a faccia con Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) Ildi Victorè un argomento caldissimo per il Napoli: il nigeriano avrà uncon Antonio. L’attaccante nigeriano si è dimostrato essere uno dei migliori al mondo nel ruolo e per questo ha attirato il forte interesse di tutti i top club che cercano un nuovo centravanti da 30 gol stagionali. Qualche mese fa ha rinnovato il contratto con il Napoli a 10 milioni a stagione, con una clausola rescissoria da 120-130 milioni di euro, con la promessa tra De Laurentiis e l’agente Calenda di dirsi addio al termine della stagione, per un miglioramento economico per entrambe le parti. Il calciomercato è iniziato da giorni e per il momento Victornon ha ricevuto le offerte allettanti di cui si è parlato nei mesi scorsi perché le cifre sono molto alte e nessun club, fino ad ora, si è spinto così in avanti per acntare il Napoli e lo stesso calciatore.