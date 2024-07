F1 Carlos Sainz | Arrivare al Q3 l’unico aspetto positivo Non ci sono né fiducia né ritmo con la SF-24

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024)fa fatica a guardare il bicchiere mezzo pieno al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo storico tracciato di Silverstone la scuderia di Maranello ha vissuto una ennesima pagina molto complicata con lo spagnolo settimo (alle spalle anche di una Haas) e il suo compagno di team Charles Leclerc addirittura out nella Q2. La pole position è andata a George Russell in 1:25.819 con 171 millesimi di vantaggio sul vicino di box Lewis Hamilton, quindi terzo Lando Norris a 211. Si ferma in quarta posizione Max Verstappen a 384 (con danni al fondo della sua RB20), davanti a Oscar Piastri quinto a 418. Sesto Nico Hulkenberg a 519 millesimi, settimoa 690, davanti a Lance Stroll, Alexander Albon e Fernando Alonso, quindi 11° Charles Leclerc.