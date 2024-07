Ecco il più scemo della Nazionale | un pennellone che guarda i film di Lino Banfi e gioca alla Playstation | l’affondo di Corona contro il Nino D’Angelo delle Baleari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Fabriziotorna all’attacco. Dopo le dure critiche nei confrontiItaliana di calcio, eliminata dagli Europei 2024, l’ex re dei paparazzi si è scagliatoiltore dell’Atalanta Gianluca Scamacca. Le sue dichiarazioni, pubblicate su Instagram e riprese dal suo giornale “Dillinger“, hanno subito fatto il giro del web, aprendo il dibattito nel mondo sportivo.ha riservato infatti parole particolarmente dure per Gianluca Scamacca, definendolo “il piùdi tutti, con un cervello vuoto”. Quindi ha ricordato come Scamacca stesso abbia ammesso, durante una conferenza stampa, di non essersi impegnato a sufficienza sotto la guida di Spalletti, trascorrendo le notti a chattare,rsi allo specchio ere: “Se non fosse per i tatuaggi appariscenti che ha, sarebbe unche, a parte gli ultimi quattro mesi con l’Atalanta, non ha fatto nulla di buono nella sua vita”, ha tuonato.