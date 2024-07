Colpo Rubiera! Arriva Capello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Prosegue la campagna di rafforzamento dei Vikings in Sudamerica. Dopo l’arrivo del portiere cileno Gutierrez, stavolta alla corte dei rubieresil’uruguagio Giovanni(a sinistra nella foto), 23 anni da compiere a dicembre: un atleta dal fisico imponente, come dimostrano i 190 centimetri d’altezza, che gioca in tutti i ruoli d’esterno e, come dice il cognome, ha forti legami con l’Italia. Nei campionati del mondo disputati lo scorso anno in Svezia e Polonia si è messo in mostra come uno dei prospetti più interessanti della manifestazione eal PalaBursi dal Ponteverdes. Il direttore generale rosso-blu, Michele Guerrazzi, commenta così la filosofia della società di andare a caccia di giovani in cerca di affermazione nel vecchio continente: "è una scommessa su cui siamo convinti di puntare e giocherà da straniero in attesa della cittadinanza.