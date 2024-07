Ce crodistu di fA in tournée in Friuli

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 6 luglio 2024) “Cedi fâ?!” inin. Lo spettacolo, trasposizione in friulano della pièce in lingua frisona “Wat Soesto!” (questo il titolo originale), dopo il successo riscosso al teatro Luigi Bon di Colugna, dove è andata in scena la prima, torna per una serie di repliche ospitate da alcune realtà imprenditoriali del territorio. TUTTE LE DATE – La produzione del Teatri Stabil Furlan ha iniziato il suo viaggio in– grazie all’appoggio dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia, in collaborazione con “Naturalmente da latte friulano” e Compagnia Pier21 – sabato 15 giugno. Le altre date in programma hanno invece subito delle variazioni. Domenica 7 luglio, alle 19, lo spettacolo andrà in scena al Caseificio Val Tagliamento di Enemonzo (via Casolari, 3).