Cassano d’Adda bambino di 5 anni precipita in un canale

6 luglio 2024 – Un bambino di cinque anni è stato salvato da alcuni passanti, e poi soccorso dai vigili del fuoco, dopo essere caduto in un canale che si getta nelle acque del fiume Adda. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Cassano d'Adda. Il piccolo, residente a Milano, per cause in corso di accertamento è scivolato in acqua per poi finire incastrato sotto la grata di una passatoia in ferro, vicino all'argine del fiume. Immediata la richiesta di aiuto al 112 da parte di alcune persone presenti, che nel frattempo si sono messi all'opera per scardinare la grata, poi aiutati dai vigili del fuoco, mettendo il bambino in salvo. Sul posto anche i sommozzatori e l'elisoccorso. Il piccolo è stato poi trasportato in elisoccorso all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo: non in pericolo di vita e le sue condizioni sono buone.