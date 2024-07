Calciomercato | accordo Roma-Juventus per Chiesa

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 6 luglio 2024)-Juve per, ma il calciatore chiede tempo. Ecco cosa si legge: È l’obiettivo numero uno della, il desiderio più acceso di Daniele De Rossi sul mercato: Federicocontinua ad accendere la fantasia e la voglia dei tifosi capitolini, ansiosi di stringere per l’esterno della Nazionale di Spalletti. L’ex Fiorentina è ormai fuori dai piani di Thiago Motta, che non lo reputa inserito nel suo progetto alla. E con un contratto prossimo alla scadenza nel 2025,è stato messo sul mercato dai bianconeri.-Juve, ma Federicochiede tempo.. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il pressing dei giallorossi non conosce soste. Laavrebbe anche trovato l’con la, sulla base di 20 milioni di euro per il cartellino dell’esterno italiano.