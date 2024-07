Botte dentro il locale Assolto un ristoratore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) La Corte d’Appello di Perugia haunascolano, per i fatti avvenuti nel suoa marzo 2014 quando ebbe un diverbio piuttosto animato con un suo dipendente. Erano entrambi accusati di lesioni aggravate. In primo grado l’ascolano, assistito dall’avvocato Angelozzi (foto), era stato condannato a quattro mesi, mentre il cuoco extracomunitario a quattro mesi e dieci giorni; quest’ultimo doveva rispondere anche dell’accusa di minacce non solo nei confronti del suo datore di lavoro, ma anche di una donna che era presente nel. Una sentenza che è stata riformata in Appello a giugno 2021 con la pena alscesa a tre mesi e 20 giorni, ma che l’avvocato Angelozzi ha impugnato trovando soddisfazione davanti alla Corte di cassazione che ha stabilito che della posizione deldoveva occuparsi di nuovo un tribunale, nello specifico la Corte d’Appello di Perugia, competente per le Marche.