Annunciato Bleach | Rebirth of Souls

(Di sabato 6 luglio 2024) Nella giornata di ieri, durante il Bandai Namco Summer Showcase, svoltosi nella cornice dell’Anime Expo, è statoof, il nuovo videogioco dedicato alla famosissima opera di Tite Kubo. Al momento, non sono state fornite grandi informazioni riguardo questo titolo, ma dal video riportato sopra, possiamo vedere la possibilità di un adattamento della storia almeno fino all’arco della Soul Society. Il gameplay sembra assomigliare a quanto abbiamo potuto vedere in Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, ma è ancora troppo presto esprimere qualsiasi tipo di giudizio. Non ci rimane che rimanere in attesa di nuove notizie per approfondire quello che potrebbe essere uno dei titoli più attesa dagli appassionati di anime. L'articoloofproviene da NerdPool.