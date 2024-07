Amici 23 | crollano gli album dei cantanti due di loro fuori dalla top 100

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 6 luglio 2024) Non accenna ad arrestarsi la discesa deglideidi23 in classifica. Dopo una breve frenata, una settimana fa i dischi di Mida, Holden, Sarah Toscano e Petit sono scivolati tuttitop 50, la con vincitrice e il suo amico e collega Josephaddiritturatop 60. A quanto pare gli ultimi live e firmacopie dei ragazzi non hanno aiutato troppo.23, tutti idell’ultima edizionetop 50, due dinemmeno in classifica. Due deidi23 sono ufficialmente usciticlassifica Fimi deglipiù venduti nel nostro paese, Sarah e Holden purtroppo non sono più in top 100. Petit invece è sceso54esima posizione alla 59esima, Mida con Il Sole Dentro è passato57 alla 66.