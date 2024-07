Al Giro d' Italia Women che parte domani 7 luglio si sfideranno per la Maglia Rosa 154 atlete Le migliori professioniste del mondo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 6 luglio 2024) Otto tappe, 856,6 chilometri la distanza, 11950 metri il dislivello, 154 le, 22 le squadre, lanza da Brescia domenica 7, l’arrivo a L’Aquila domenica 14. È ild’. Lo zenith del ciclismo femminile. Una tappa a cronometro, la prima, le altre sette in linea, anche un duro arrivo in salita come quello sul Blockhaus, celebre cima della Maiella. Spettacolo geografico e tensione agonistica, promozione turistica e pubblicitaria garantiti. E un livello tecnico sempre più alto. La bicicletta è donna. Oggi come mai, oggi più che mai. Nel ciclismo urbano, nel cicloturismo, nel ciclismo come fitness, cioè benessere fisico e mentale, nel ciclismo in palestra ma anche in viaggio, nel ciclismo come produzione e mercato (dalle bici all’abbigliamento), nel ciclismo delle imprese da record e in quello dello stile di vita,inanche come ciclismo agonistico almeno per i risultati, ai vertici delle classiche e delle classifiche internazionali, dei medaglieri mondiali e nelle speranze olimpiche di Parigi 2024.