Wimbledon la pioggia ferma Fognini sul più bello Tutto rimandato azzurro avanti con Bautista

(Di venerdì 5 luglio 2024) Fabiodovrà attendere la giornata di domani per cercare di raggiungere per la prima volta in carriera gli ottavi di finale a. Il match del ligure contro lo spagnolo RobertoAgut è stato, infatti, interrotto peral giorno successivo.stava giocando benissimo ed era in vantaggio di un set contro l’iberico con il punteggio di 6-7 6-3 7-5, ma conAgutnel quarto sul 5-4 (servizio per l’italiano). Nel primo set si segue l’andamento dei servizi.ha una palla break nel quinto game, maAgut si salva con un’ottima prima. A sua volta lo spagnolo ne ha una nel gioco successivo, ma anche Fabio riesce a salvarsi con il servizio. Si va di conseguenza al tie-break, conche si porta sul 4-1.