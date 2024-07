Volley sospensione dall’attività agostonistica per Simone Anzani | niente Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024)Giochi Olimpici di Parigi 2024 per. In seguito agli ultimi accertamenti effettuati, l’Istituto di Medicina dello Sport del CONI ha comunicato laagonistica del giocatore per la necessità di una rivalutazione della situazione clinico funzionale.la scorsa estate era stato inibito all’attività sportiva a causa di alcune aritmie cardiache riscontrate nel corso del ritiro azzurro, ma ricevette successivamente l’idoneità per la stagione dopo essere stato operato il 29 agosto presso il San Raffaele di Milano. Ora, il nuovo stop, sempre in Nazionale, che non gli permetterà la partecipazione alle. Il centrale 32enne verrà sottoposto a ulteriori controlli diagnostici per garantire la partecipazione alla stagione agonistica 2024-2025.