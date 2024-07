Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024)5 LUGLIOORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA-NAPOLI, IL TRAFFICO NON è Più BLOCCATO, CODE LOCALIZZATE AL MOMENTO TRA FROSINONE E CECCANO, IN DIREZIONE NAPOLI PER UN INCIDENTE CHE SI è VERIFICATO SULA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA MAESTRINLATINA CI SONO RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO CODE IN INTERNA DALL’ARDEATINA ALLA PONTINA E IN ESTERNA CODE DALLA-FIUMICINO ALLA PONTINA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE-FIUMICINO DA SABATO 6 A MARTEDÌ 9 LUGLIO, SI EFFETTUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE TRA ORTE E MONTEROTONDO GLI INTERVENTI COMPORTANO VARIAZIONI, CANCELNI E CORSE CON BUS PER ALCUNI TRENI REGIONALI SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A ROCCA D’EVANDRO DALLE ORE 23.