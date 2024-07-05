Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 11:30 (Di venerdì 5 luglio 2024) Viabilità 5 LUGLIO 2024 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI, IL TRAFFICO NON è Più BLOCCATO, CODE LOCALIZZATE AL MOMENTO TRA FROSINONE E CECCANO, IN DIREZIONE NAPOLI PER UN INCIDENTE CHE SI è VERIFICATO SULA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA MAESTRINLATINA CI SONO RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO CODE IN INTERNA DALL’ARDEATINA ALLA PONTINA E IN ESTERNA CODE DALLA Roma-FIUMICINO ALLA PONTINA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE-FIUMICINO DA SABATO 6 A MARTEDÌ 9 LUGLIO, SI EFFETTUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE TRA ORTE E MONTEROTONDO GLI INTERVENTI COMPORTANO VARIAZIONI, CANCELLazioNI E CORSE CON BUS PER ALCUNI TRENI REGIONALI SULLA LINEA Roma-NAPOLI VIA CASSINO PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A ROCCA D’EVANDRO DALLE ORE 23.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 10:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE LA PROTESTA COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL IN REGIONE, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL. 00 DI DOMENICA 7 LUGLIO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 30 E FINO A 30 MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ 5 LUGLIO 2024 ORE 09. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CIRCOLAZIONE REGOLARE DA TOR CERVARA A TOGLIATTI Più AVANTI DA FIORENTINI A PORTONACCIO CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, NEI DUE CASI, IN DIREIZONE TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, CODE IN DIMINUZIONE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA NEWTON, VERSO L’EUR PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI STESSA SITUAZIONE, AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI INFINE SULL’AURELIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ 5 LUGLIO 2024 ORE 08. 00 DI DOMENICA 7 LUGLIO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 30 E FINO A 30 MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE LA PROTESTA COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL IN REGIONE, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL. romadailynews
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