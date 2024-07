Uccise il padre per difendere la madre la Cassazione | appello bis per Alex Pompa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024)avrà un nuovo processo d’. È questa la decisione dellasul ricorso presentato dai legali del ragazzo che nell’aprile del 2020a coltellate ila Collegno, in provincia di Torino, al culmine dell’ennesima lite familiare perla. Assolto in primo grado per legittima difesa,, che ora porta il cognome della, Cotoia, era stato condannato il 13 dicembre dello scorso anno a 6 anni e due mesi dalla Corte di Assise didi Torino. I supremi giudici, accogliendo la richiesta della procura generale della, hanno annullato con rinvio la sentenza impugnata disponendo unbis. “È evidente la necessità di una motivazione rafforzata davanti a un ribaltamento così evidente rispetto alla prima pronuncia”, aveva sottolineato il sostituto procuratore generale dellaMarco Dall’Olio nella requisitoria.