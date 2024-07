Traffico Roma del 05-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

incolonnamenti per incidente sulla A1Napoli tra il bivio per la 24Teramo e Valmontone in direzione Napoliin coda sulla A24-teramo tra Settecamini è la bandiera diverso Teramo partiti i lavori di sostituzione dei Binari tranviari sulla circonvallazione Gianicolense sul ponte Garibaldi durante i lavori chiusi sulla circonvallazione Gianicolense se i varchi per l'inversione di marcia trasporto pubblico questa sera alle linee metropolitane prolungheranno l'orario di servizio con le ultime partenze alle 1:30 di notte