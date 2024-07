Step by step Forza ragazzo | Paola Perego e il messaggio d’amore al marito Lucio Presta riapparso dopo l’incidente con il trattore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tanta paura per, ma a quanto pare le cose stanno andando per il meglio. Qualche settimana fa il manager ha avuto un incidente mentre guidava unnel terreno di sua proprietà nel Lazio. Il settimanale Novella 2000 aveva riportato che d’un trattosi sarebbe improvvisamente ribaltato dal suo. Nella caduta si è procurato delle fratture alle costole e a una spalla ed è rimasto “vivo per miracolo“.l’operazione la convalescenza e proprio in questi giorni di recupero al suo fianco c’è la moglie. “by”, ha scritto la conduttrice a corredo di una foto pubblicata su Instagram in cui sorride felice al fianco delche appare sereno e in netto recupero. L'articolo “by