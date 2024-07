Sicilia hightech piace al GiapponeYokogawa acquisita Baxenergy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Laal Giappone, il gigante industriale Yokogawa ha acquisito l'aziendana che sviluppa tecnologie per l'energia rinnovabilefondata nel 2010 da Simone Massaro. Il piano di investimenti e i progetti in Europa del gruppo giapponese saranno presentati l'11 luglio ad Acireale (Catania) al Free Mind Foundry, un hub tecnologico fondato dallo stesso Massaro. La tecnologia, spiega una nota, è impiegata in oltre 2mila centrali elettriche nel mondo con una produzione che supera i 120GW di energia rinnovabile ed utilizza sofisticatissimi algoritmi di Intelligenza Artificiale (IA). "Progressivamente, grazie agli investimenti della Yokogawa nella, l'Italia diventerà il centro nevralgico di un'infrastruttura intelligente in grado di collezionare e analizzare dati provenienti da tutto il mondo con un conseguente miglioramento delle relazioni internazionali e del posizionamento strategico del nostro Paese nel mondo" sottolinea la nota.