Sconto del 43% su LG QNED 65 e altre offerte su Smart TV

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Approfitta dellodel 43% su LG65” e scopriimperdibili suTV di marchi come Sony, Samsung, Hisense e TCL. Ricorda che leAmazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Pixel 8 Pro da 128 e 256 GB costano 300€ in menodel 43% su LG, costa 640€ in meno Il mercato delleTV è sempre in fermento, con nuovi modelli che offrono tecnologie avanzate e qualità d’immagine sorprendente. Se stai cercando di aggiornare il tuo sistema di intrattenimento domestico, questo è il momento perfetto per farlo.