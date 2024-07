Salute l’esperta fa luce su un quesito ricorrente | ‘il reggiseno non è fattore di rischio’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 5 luglio 2024): per la nota senologa, ilnon è assolutamente undi rischio e usarlo o meno è una scelta che i giovani libertà In un mondo dove lafemminile è sempre più al centro dell’attenzione, emergono dubbi e questioni legate a comportamenti quotidiani e alla loro influenza sul benessere. Tra questi, l’uso dele il suo impatto sulladel seno sono argomenti di discussione ricorrenti. Le ragazze possono usare tranquillamente il-Ansa- Notizie.comDaniela Terribile, chirurgo senologo e presidente di Komen Italia, interviene per fare chiarezza su una questione che da tempo alimenta dibattiti sia nel pubblico che tra gli esperti. Secondo la specialista, nessuna ricerca ha dimostrato un collegamento diretto tra l’uso del, indipendentemente dalla presenza o meno di ferretti, e lo sviluppo di tumori al seno.