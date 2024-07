Riqualificazione ex Onmi firmata convenzione tra Comune Caserta e Regione Campania

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 5 luglio 2024). Ile lahanno firmato larelativa alla realizzazione dei lavori didell’immobile “Ex” di viale Beneduce. L’intervento, dell’importo di 700mila euro, verrà effettuato grazie ai fondi POC (Piano Operativo Complementare) 2014-2020, Asse Rigenerazione Urbana e Politiche Culturali, erogati dalla. L’edificio sarà completamente recuperato, grazie ad una serie di importanti opere, che interverranno anche sull’adeguamento sismico. Dopo aver ottenuto il decreto di finanziamento, ilha completato le fasi progettuali, così come previsto dalla normativa, e ora ha siglato lacon la. “Con questa intesa – ha spiegato il Sindaco di, Carlo Marino – abbiamo compiuto un passo molto significativo per quel che concerne ladell’Ex, un edificio importante, situato in centro, sul cui recupero abbiamo puntato da tempo.