Palermo rider picchiato I sindacati | il cliente voleva la consegna al piano

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Undi 55 anni è stato pestato ada 20 persone: secondo quanto ricostruito fino a questo momento, l’uomo – che lavora per Glovo – aveva detto alche non potevare al. Il pestaggio è avvenuto in piazza Principe di Camporeale. Ilè stato costretto alle cure del pronto soccorso del Policlinico, dove è stato giudicato guaribile in 90 giorni. A renderlo noto è la Nidil Cgil del capoluogo.pestato: cosa sappiamo Secondo quanto è stato ricostruoto dal sindacato il lavoratore era andato a fare unacol suo scooter. Ilgli ha chiesto di portare l’ordine ale lui ha risposto che non poteva. Ila questo punto ha cominciato a inveire ed è sceso. Poi avrebbe cominciato a picchiarlo con calci e pugni spalleggiato da una ventina di persone.