LIVE Sinner-Kecmanovic Wimbledon 2024 in DIRETTA | tra poco si comincia!

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 La partita dovrebbere intorno alle 20.45. 20.29 Da regolamento la partita deve terminare entro mezzanotte (le 23.00 locali). In caso contrario l’incontro viene sospeso e rinviato a domani. 20.27 Il vincente della sfida tratroverà agli ottavi uno tra l’americano Shelton ed il canadese Shapovalov, il cui match è stato interrotto per pioggia a metà primo set e verrà terminato domani. 20.25è numero 52 del mondo. Il suo best ranking, risalente al 16 gennaio 2023, è n.52. 20.24si sono affrontati per tre volte in passato: si è sempre imposto l’italiano. 2-4, 4-1, 4-2, 4-2 nella semifinale delle NetxGen 2019; 7-6 (10), 6-4 ai quarti di Melbourne 2021; 7-5, 3-1 e ritiro ai sedicesimi di Montecarlo 2022.