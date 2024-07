LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | riparte la sessione dopo la caduta di Di Giannantonio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 Manca meno di mezz’ora alla fine, finisce a terra Joan Mir. 15.43 Caschi rossi per Morbidelli e Acosta nel primo settore, ma entrambi non vanno a fare il time attacco, stesso discorso per Martin e Bastianini. 15.42 Marquez con gomma nuova e morbida al posteriore fa registrare un 1:20.384 e si porta al comando. 15.41 Per il medico della, solo un acciacco per Die non ci dovrebbe essere niente di rotto. 15.40 Sale in quarta posizione Jorge Martin con un tempo appena superiore all’1:21. 15.39 Ancora una, stavolta finisce a terra Nakagami in curva 1. 15.38 Tutti i piloti sono già tornati in pista: alcuni devono far registrare anche il primo tempo cronometrato, come Marc Marquez.