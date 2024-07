LIVE Fognini-Bautista Agut Wimbledon 2024 in DIRETTA | fra pochi minuti si parte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU DALLE 14.00 LADI SINNER-KECMANOVIC (3° MATCH DALLE 14.30) 14.12 Robertoha vinto il sorteggio: lo spagnolo ha scelto di servire per primo. 14.11 Inizia il riscaldamento. 14.08 La pioggia concede una tregua, scoperto il campo ed entrano i due giocatori sul terreno di gioco. 13.16 Continua a piovere intensamente a Londra. Inizio del match riprogrammato alle 14.00 ora italiana. 12.13 Il via del match tranon avverrà prima delle 13.00 ora italiana. 12.00 Piove a Londra. La sfida dell’azzurro non inizierà prima delle 12.30 ora italiana. 11.55 Quello di oggi sarà l’undicesimo incontro tra i due giocatori nel circuito maggiore.