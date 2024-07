L’esempio di Montanelli Fra etica e deontologia successo per l’iniziativa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Fececchio, 5 luglio 2024 – Nella sua città, in uno dei luoghi speciali per i suoi concittadini, a 50 anni esatti dalla fondazione della sua ‘creatura’ Il Giornale. Questa la cornice in cui si è sviluppata, nel suggestivo scenario del Poggio Salamartano a Fucecchio, una bella serata di discussione su Indro, il padre del giornalismo. Iniziativa promossa dalla FondazioneBassi Ets, in occasione dell’anniversario della nascita del quotidiano milanese, per presentare il nuovo libro di, ’Come un vascello pirata’ (Rizzoli), a cura di Letizia Moizzi, neo presidentessa della Fondazionecon la prefazione del giornalista de Il Giornale Luigi Mascheroni. Un volume che ripercorre le vicende del quotidiano sotto la guida di Indro, vent’anni di battaglie politiche, culturali e sui diritti fino al noto epilogo e alla rottura con Berlusconi non più solo editore, ma sceso in campo nell’arena politica.