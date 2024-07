Le due gare regionali organizzate dalla Mobilieri Ponsacco Sulle strade pisane i campionati Esordienti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Ciclisticaha vissuto domenica scorsa una giornata intensa dal punto di vista organizzativo. Oltre alla gara a tappe allievi infatti la società rossoblù presieduta da Franco Fagnani ha organizzato i dueToscaniper il 1° e 2° anno, con partenza ed arrivo in via delle Colline a Cenaia, grazie alla fattiva e preziosa collaborazione dell’azienda Oasi del Verde di Macelloni ed a quella di Modiano Fraschi, storico dirigente del ciclismo pisano. Le duesi sono svolte su di un circuito di 12 km e mezzo da ripetere tre volte per gli atleti di 13 anni e 4 per quelli di 14 anni. Nella gara del 1° anno ha prevalso e vinto il titolo l’aretino Mattia Iacopi del Pedale Toscano che ha regolato in volata il compagno di fuga Belloni.