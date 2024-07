Il lavoro clandestino Maxi operazione contro il caporalato Irregolari 2 ditte su 3

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) La tragica fine di Satnam Singh, il bracciante indiano morto dopo aver perso un arto, e l’arresto del suo aguzzino per omicidio volontario e ‘condotta disumana’, possono aver dato la scossa a un ambiente rassegnato all’illegalità e al. Si è appena conclusa unail. Dal Nord a Sud, da Torino a Latina a Caltanissetta passando per L’Aquila e Rieti e finanche per le Langhe. Carabinieri e Inps (700 militari e 500 ispettori) hanno acceso un faro sul settore agricolo in Italia. E scoperto quello che si sospettava da tempo. Su 310 aziende agricole, 206 risultano(66,45%), Due aziende su tre non rispettano le norme sulla sicurezza, previdenza e contratti. I lavoratorillati sono stati 2.