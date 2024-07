Europei Raffa in the sky o Le cose che non ti ho detto? La tv del 5 luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 5, su RaiUno alle 21 si potrà vedere la partita di calcio tra Portogallo e Francia, valida per i quarti di finale degli. In diretta da Amburgo. Il pre-partita inizierà alle 20.30. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “I casi della giovane Miss Fisher”. Verranno proposti due episodi dal titolo: “Pesca pericolosa” e “Capodanno col morto”. Nel primo, Peregrine e i suoi amici fanno una gita sul fiume per distrarsi dagli eventi degli ultimi mesi, ma Samuel aggancia un cadavere con la sua canna da pesca. Nel secondo, Peregrine organizza una festa di Capodanno e invita a suonare la pop band più in voga di Melbourne. Durante l’esibizione, uno sparo risuona nel buio lasciando il cantante morto sul pavimento.