Estate ricca di appuntamenti con la Nuova Virtus Si comincia già domani | soggiorno in Valtellina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Che meraviglia la montagna d’. La sezioneCesena Nordic Walking daall’11 luglio organizzerà unine in particolare a Santa Caterina Valfurva, dove insieme a una guida di montagna, verranno percorsi numerosi sentieri della zona, sotto la supervisione della maestra Mara Fullin (tecnico sportivo di secondo livello). Sarà l’occasione per cementificare il gruppo romagnolo, coinvolgendo i partecipanti in una serie di iniziative pensate per valorizzare al massimo il connubio tra lo sport e il piacere di godersi la convivialità di un’attività di gruppo in uno scenario da cartolina. In effetti l’elenco delle escursioni, pensate per essere affrontate da un’ampia platea di partecipanti e dunque prive di particolari difficoltà, promette benissimo.