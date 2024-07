Benevento domenica il ‘Piazza Pride’ contro le discriminazioni e per i diritti delle persone LGBT

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti7 luglio Piazza Roma, a, si tinge dei colori dell’arcobaleno per il Piazza Pride, un’iniziativa a sostegno deipromossa da una rete di associazioni, sindacati e partiti politici. Mentre le scelte dell’attuale governo posizionano il nostro Paese in fondo alla classifica europea della tutela dei, la società civile beneventana ritiene indispensabile scendere in piazzaogni forma di discriminazione. A sostegno della mobilitazione è schierata una vasta rete di associazioni, diverse tra loro per ideologia e scopi, ma unite dalla battaglia a tutela dei. Il Piazza Pride prevede dibattitti su tre argomenti: Famiglie omogenitoriali; Coming out e outing; Paura del “gender” everso la comunitàQIA+.