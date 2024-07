Autonomia | Boccia Pd ' partito avviso di sfratto a Meloni e Salvini'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "E' molto importante quello che è avvenuto stamattina in Cassazione. Il deposito del quesito referendario abrogativo della legge sull'differenziata segna l'inizio di una battaglia che, attraverso la raccolta di firme, faremo in questi mesi". Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco. "I partiti, le associazioni, i sindacati che stamattina erano insieme a Roma hanno lanciato undial governo: l'differenziata è una legge sbagliata e le cittadine e i cittadini italiani la bocceranno con il referendum -aggiunge-. Siamo di fronte ad una riforma pericolosa che, lo riconoscono anche ministri e governatori del centrodestra, divide il paese, ne indebolisce la coesione sociale ed economica e penalizza le imprese, da nord a sud, in termini di competitività".