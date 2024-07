Alle Seychelles con le amiche | 12 esperienze da provare insieme

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sentirsi in un vero giardino dell’Eden è facile, un arcipelago di 115 isole bagnate dell’oceano Indiano, al largo dell’Africa orientale. Spesso viene vista solo come una destinazione adattacoppie, magari in viaggio di nozze. Ma in realtà è una meta perfetta per trascorrere dei giorni di puro relax e benessere con lepiù care. Aruba, l’isola più felice dei Caraibi X Gli ingredienti per una vacanza la femminile ci sono tutti: spa che sono oasi di benessere tra alte palme, picnic in riva al mare, hiking e walking eco per scoprire la bellezza della natura.