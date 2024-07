Aiutatelo Choc in diretta tv il famoso giornalista aggredito durante il collegamento

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024)inTVgli Europei di calcio in Germania: unitaliano è stato vittima di un episodio molto spiacevole. A subire l'aggressione è stato Tancredi Palmeri, uno dei cronisti più popolari, impegnato a seguire da vicino il torneo. Nonostante l'eliminazione della Nazionale italiana, i campionati continentali ovviamente continuano, con tanti appassionati che li seguono da casa. L'incidente è avvenutountra l'Italia e la Germania. Vista la situazione che si era creata, il presentatore Michele Criscitiello è stato costretto a intervenire, interrompendo la trasmissione. In studio c'erano altri ospiti e giornalisti per commentare il torneo. Le immagini hanno impressionato tutti.