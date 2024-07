7 cosmetici per un trucco glow alla Penelope in Bridgerton

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di venerdì 5 luglio 2024) La terza stagione diha visto una trasformazione significativa per il personaggio diFeatherington, interpretato da Nicola Coughlan. Con il suo nuovo look,passa da essere una “parete di fiori” a una vera protagonista, e ilgioca un ruolo cruciale in questa metamorfosi. Vediamo qualie tecniche sono stati utilizzati per creare il suoiconico. La base perfetta Per ottenere una pelle luminosa come quella di, la chiave è una base impeccabile. Il makeup artist diha utilizzato fondotinta leggeri e idratanti che donano un effetto naturale e radioso. Tra i prodotti preferiti ci sono i BB cream e i CC cream, che uniformano il tono della pelle senza appesantirla. L’uso di un primer illuminante aiuta a creare una base liscia e a far durare ilpiù a lungo.