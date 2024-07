Wimbledon Fabio Fognini | Uno con la mia mano in Italia deve ancora nascere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) “In, con questa. Sono d’accordo”. Cosìha risposto a un giornalista che sottolineava come il suono dei suoi colpi asia unico. Dopo aver battuto Casper Ruud, numero 8 al mondo, il 37enne ligure in conferenza stampa all’All England Club è stato schietto e diretto come in campo.non è certamente umile, ma la sua frase non è nemmeno un attacco a Jannik Sinner. Anzi, sul numero 1 al mondo dice: “Se nascevo Sinner che ero quadrato, era tutto più bello. Ne sono anch’io consapevole durante la mia carriera che se avessi lavorato su questo aspetto, sarebbero arrivate altre cose. Ma io sono fatto così. Chi mi ama mi prende, chi non mi ama la porta è quella”.insomma ha rivendicato il diritto di essere se stesso.