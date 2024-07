VIDEO Benevento5 si alza il sipario sulla nuova stagione | Pronti per questa grande avventura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Siildel, prossimo all’esordio nella massima serie di calcio a 5. La presentazione è stata fatta nella sala conferenze di Antum, location scelta per parlare con la stampa di quello che sarà, di organizzazione societaria e di obiettivi di squadra, senza dimenticare tutto ciò che serve per rendere il meccanismo quanto più oleato è possibile. Tavolo con il delegato Collarile che ha accompagnato il dg Antonio Collarile, il presidente onorario Mario Ferraro e il presidente Pellegrino Di Fede. “Sarà unadifficile – questo il commento comune – perchè siamo una neopromossa e dobbiamo sgomitare tra realtà consolidate e ricche che stanno in massima serie da molti anni. Ma questo non significa partire battuti, puntiamo a mantenere la categoria come obiettivo minimo stagionale”.