Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 12 | 30

(Di giovedì 4 luglio 2024)4 LUGLIOORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE SULLA FLAMINIA È LA CAUSA DELLE CODE TRA PRIMA PORTA E LABARO, IN DIREZIONE CENTRO PER TRAFFICO AUTO IN CODA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, SEMPRE VERSO IL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO Aè IN CORSO LO SCIOPERO DI 8 ORE MA SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC L’AGITAZIONE ANDRà AVANTI FINO FINO ALLE 16.30 CHIUSE TUTTE LE LINEE METROPOLITANE ANCHE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE POSSIBLI RISUZIONI PER LE LINEE DI SUPERFICIE SERVIZIO REGOLARE SULLE RETI BUSTPL DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.