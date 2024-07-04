Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 12:30 (Di giovedì 4 luglio 2024) Viabilità 4 LUGLIO 2024 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA È LA CAUSA DELLE CODE TRA PRIMA PORTA E LABARO, IN DIREZIONE CENTRO PER TRAFFICO AUTO IN CODA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, SEMPRE VERSO IL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO A Roma è IN CORSO LO SCIOPERO DI 8 ORE MA SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC L’AGITAZIONE ANDRà AVANTI FINO FINO ALLE 16.30 CHIUSE TUTTE LE LINEE METROPOLITANE ANCHE LA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE POSSIBLI RISUZIONI PER LE LINEE DI SUPERFICIE SERVIZIO REGOLARE SULLE RETI BUSRoma TPL DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 11:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RISOLTI I DUE INCIDENTI IL PRIMO TRA CASTELNUOVO D PORTO E SETTEBAGNI E L’ALTRO INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, ENTRAMBI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA CODE SULL’AURELIA PER LAVORI, SIAMO NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA, IN USCITA SEMPRE PER LAVORI MA SULLA PONTINA SI STA IN CODA DA CASTEL ROMANO A VIA MONTE D’ORO, IN DIREZIONE LATINA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA è IN CORSO LO SCIOPERO DI 8 ORE MA SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC L’AGITAZIONE ANDRà AVANTI FINO FINO ALLE 16. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ 4 LUGLIO 2024 ORE 09. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SONO DUE GLI INCIDENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD IL PRIMO TRA CASTELNUOVO D PORTO E SETTEBAGNI, COINVOLTI 2 AUTO E UN MEZZO PESANTE L’ALTRO INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO PER KLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO TRA UNA VETTURA E UN MEZZO PESANTE, CODE NEI DUE CASI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E DIRAMAZIONE RONMA NORD CI SPOSTIAMO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA DIRAMAZONE ROMA SUD ALLA LAURENTINA RISOLTO POI L’INCIDENTE IN INTERNA CODE RESIDUE DALLA LAURENTINA ALLA ROMA-FIUMICINO CI SPOSTIAMO A SUD SULLA FLACCA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA, CIRCOLAZIONE REGOLARE NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SCIOPERO DI 8 ORE SOLO SULLA RETE GESTITA DA ATAC FINO ALLE 16. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 09:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREIZONE ROMA SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E DIRAMAZIONE RONMA NORD PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA IN INTERNA ALTRO INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA LA LAURENTINA E LA ROMA-FIUMICINO RESTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA A SEGUIRE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA TOR CERVARA A PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI DA CASTEL DI DECIMA A CASTEL ROMANO, VERSO LATINA INFINE, SULLA FLACCA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA, NELLE DIUE DIREZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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