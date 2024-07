Urbs Salvia finiti gli scavi di 40 studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si è conclusa la 30esima campagna didell’Università di Macerata al Parco archeologico die a Villamagna, dove 40si sono formati come archeologi professionisti. I risultati della campagna 2024 saranno presentati sabato a Urbisaglia nel teatro Comunale, nell’ambito delle attività messe in campo dal Parco archeologico, da tre anni coordinato dalla direzione Regionale Musei Marche. A, su concessione della Direzione Regionale Musei Marche e in collaborazione con la direzione del Parco archeologico, le indagini hanno riguardato la prosecuzione deglidel foro e, dopo anni di interruzione, l’incrocio stradale a est del monumentale criptoportico che conserva uno dei più articolati complessi pittorici romani dell’Italia centrale.