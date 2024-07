Università | infermieri della Cattolica di Roma al top per formazione

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’del Sacro Cuore disi conferma un’eccellenza nel panorama dell’istruzione superiore, specie per gliL’ateneo privatono si posiziona addirittura tra le prime 100 istituzioni al mondo per lainstica. Questo secondo quanto riportato dal prestigioso ranking QS Top Universities 2024. Un risultato del genere sottolinea l’impegno e la qualità dell’offerta formativa dell’ateneo in un settore chiave come quello sanitario.di-Ansa- Notizie.comLa classifica QS by subject, giunta alla sua 14esima edizione, valuta lea livello globale attraverso diversi parametri tra cui attività di ricerca, partnership universitarie e qualifichefacoltà. L’inserimento dell’del Sacro Cuore nella top 100 mondiale per l’stica testimonia l’eccellenza raggiunta dall’ateneo in questi ambiti.