Ucciso da un terribile tumore | è morto Zacchetti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 4 luglio 2024) 4 luglio 2024 – Si è spento Ermanno, il sindaco di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese. Il 52enne è venuto a mancare a meno di un anno dalla diagnosi di unamalattia. () Leggi anche: Harry e Meghan, oggi 4 Luglio è una giornata molto speciale: ecco perché Leggi anche: Cinema in lutto, ci lascia una vera leggenda L’annuncio della Giunta Comunale La notizia è stata diffusa dal Comune di Cernusco sul Naviglio che ha pubblicato nelle ultime ore un comunicato. «È con profonda commozione che la Giunta dà il triste annuncio della scomparsa del nostro Sindaco Ermanno» sono queste le parole commosse che li leggono nel testo pubblicato in Homepage. Il testo continua con un omaggio al contributo di. «Addolorati, ne ricordiamo la passione politica e il tenace rispetto per le istituzioni democratiche, che si realizzavano quotidianamente nella sua profonda umanità, nella inesauribile disponibilità all’ascolto e nell’instancabile impegno rivolto al bene della Comunità, per cui nutriva sentimenti di dedizione che andavano ben oltre i doveri istituzionali, anche durante la malattia che lo ha colpito.