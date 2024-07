Svuotacarceri Via libera del governo Nordio | semplificazione per le pene alternative

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dice che non userà mai la parola ‘’ perché la considera "impropria e diseducativa", ma quello che è stato approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri è proprio il famoso decreto ricordato con quel nome, perché per ammissione stessa del Guardasigilli Carlonell’articolato è contenuta una procedura di "accelerazione e" per accedere e facilitare la pena alternativa. "Ma in aggiunta anche la possibilità di trasferire – sono sempre parole di– , attraverso una decisione del giudice di sorveglianza, persone con disagi psichici, tossicodipendenti o minori in comunità". Secondoquindi da un lato c’è la "delle procedure" e dall’altro un’"umanizzazione della pena". Il tutto, all’interno di un provvedimento "vasto e strutturale che affronta in modo organico un altro settore del sistema dell’esecuzione penale.