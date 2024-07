Sbaffo torna sui suoi passi | Resto alla Recanatese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Alessandroresta: una decisione di cui si era avuto sentore nei giorni scorsi perché, a volte anche i silenzi, vanno interpretati, magari facendo ricorso a buone dosi di sensibilità. Dunque il comunicato di ieri, in fondo non è così sorprendente: "due settimane fa – scrive il capitano – avevo trovato un accordo con il presidente Massi ed il direttore De Angelis per vestire la maglia della Samb, squadra con un innegabile fascino senza tempo. Ringrazio tantissimo per la fiducia riposta in me e per la grande opportunità, ma devore sui mieie sulla mia decisione ha inciso anche l’ipotetico problema burocratico. Dopo una retrocessione ed una non riammissione (avvenute in modo traumatico, sportivamente parlando) mi sento, in questo momento, di continuare a dare il mio contributocausa giallorossa.